Vaccini, dal 16 agosto in Lombardia agende prioritarie per gli studenti universitari Dal 16 agosto sul portale ufficiali per le vaccinazioni anti-Covid in Lombardia ci sarà un pulsante dedicato agli studenti universitari. La novità è stata annunciata dall’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala. L’iniziativa è aperta anche a dottorandi, assegnisti e professori a contratto.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Un pulsante digitale dedicato agli studenti universitari lombardi. È la novità che partirà da lunedì 16 agosto sulla piattaforma ufficiale della campagna vaccinale di Regione Lombardia. Gli studenti universitari infatti avranno a disposizione delle agende prioritarie dedicate per i vaccini anti-Covid. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala. "L’accesso alla prenotazione – spiega Sala – sarà garantito anche agli studenti provenienti da altre regioni e agli studenti internazionali non in possesso di Tessera Sanitaria ma con Codice Fiscale o altro Codice Identificativo".

Iniziativa anche per dottorandi, assegnisti e professori

Per raggiungere il maggior numero possibile di studenti, quelli stranieri e i fuori sede potranno andare nel centro più comodo per loro. L’iniziativa coinvolge anche assegnisti e dottorandi oltre ai professori a contratto, previa prenotazione. Secondo le disposizioni governative, per il personale docente e non docente delle università lombarde non è necessario l'obbligo di prenotazione: potranno semplicemente presentarsi nei centri vaccinali. La Regione sta anche pensando a possibili iniziative mirate per aumentare l’adesione alla vaccinazione nelle sedi degli atenei a fine agosto.

Si sta investendo molto quindi su un rientro in sicurezza di scuole e università. A completare il quadro delle iniziative messe in campo da Regione Lombardia, adesso è anche possibile prenotare la propria vaccinazione nelle farmacie sparse sul territorio regionale. In una prima fase sperimentale saranno 21 quelle aderenti per poi aumentare dopo l'estate. Sono state infatti molte le chiamate di cittadini giovani che chiedevano la possibilità di sfruttare la somministrazione nelle farmacie dove però al momento ci si rivolge esclusivamente agli over60.