Boom di tamponi Covid nelle farmacie: quasi un milione in sette giorni Continua la grande richiesta di tamponi Covid nelle farmacie lombarde: qui in soli sette giorni sono stati eseguiti un milione di tamponi.

A cura di Giorgia Venturini

È corsa ai tamponi in questi giorni in Lombardia. Le code fuori dalle farmacie e dagli hub tamponi ne è la dimostrazione: per prenotare un test Covid c'è l'attesa di tre giorni negli ambulatori medici e non tutte le farmacie rispondono al telefono. Il ritmo è senza sosta: in soli sette giorni sono quasi un milione i tamponi effettuati nelle farmacie.

Federfarma: Ci devono essere delle regole certe per le persone

A spiegare più nel dettaglio quanto sta accadendo è Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia e di Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza: "Ci sono code nelle farmacie, ma anche in tutti i drive through degli ospedali", spiega in un'intervista rilasciata all'agenzia stampa Adnkronos Salute. E poi aggiunge: "La richiesta di tamponi è aumentata tantissimo. La gente è un po' sbandata e abbandonata a se stessa. Ne ho viste tante in tanti anni di lavoro, ma questo è davvero un periodo di pandemia mondiale, basta vedere anche quello che succede in Francia o negli Usa. Come alleggerire questa pressione sul sistema tamponi? Ci devono essere delle regole certe per le persone. Vedremo se le nuove disposizioni governative che potrebbero arrivare nelle prossime ore le daranno".

Apertura dei nuovi hub tamponi

Per cercare di risolvere questa emergenza Regione Lombardia ha disposto una task force: tra le prime decisioni in atto la collaborazione con le farmacie regionali per prolungare di qualche minuto l'apertura per il servizio tamponi dando la priorità a chi ha sintomi. E ancora: giovedì 30 dicembre sarà il giorno dell'apertura del grande centro tamponi di Gallarate, in provincia di Varese. Nei prossimi giorni verranno aggiunte anche 8 nuove linee tampone al centro di Trenno a Milano mentre è in fase di allestimento un altro spazio tamponi a Rho-Fiera Milano, che aprirà le porte a brevissimo.