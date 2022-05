Boom di investimenti immobiliari a Milano, Sala: “Impegnati già 10 miliardi di euro” È boom di investimenti immobiliari a Milano. Lo ha riferito il sindaco Beppe Sala che ha parlato di impegni per “dieci miliardi”.

È boom di investimenti immobiliari a Milano. Lo ha riferito il sindaco Beppe Sala che ha parlato di impegni per "dieci miliardi", aggiungendo che "la cosa buona è che sono molto di più in periferia che non in centro, e quindi l'auspicio è che vadano molto di più verso abitazioni a prezzi più bassi che è il vero tallone d'Achille di questa città".

Il primo cittadino milanese ha parlato a margine dell'inaugurazione del nuovo quartier generale di Sisal, in zona Isola, dicendo che "ad aprile Milano ha avuto 600 mila turisti" e che quindi la città si trova "in una condizione favorevole". Sala ha poi aggiunto che che Milano ha "una reputazione ancora molto alta", motivo per cui "dobbiamo fare le cose per bene e dobbiamo insistere con attenzione al tema dell'equità sociale che è fondamentale". Un focus è stato poi rivolto allo smart working che riguarda circa il 40 per cento dei lavoratori di Milano: "La città deve essere un po' ripensata da questo punto di vista – ha detto ancora il sindaco -. Noi stiamo ragionando dal trasporto pubblico, al capire l'offerta di tutto il sistema commerciale, cercando di capire come sarà. Di positivo c'è che le assunzioni continuano, come anche l'apertura di buone aziende". Sala si è poi concentrato sul costo delle abitazioni, vero e proprio tallone d'Achille di Milano, che continua a lievitare dopo un abbassamento durante il periodo pandemico. A tal proposito, l'Amministrazione ha promesso di rivedere alcuni canoni annui negli appartamenti di sua proprietà. Fondamentale, comunque, è ridimensionare le richieste per continuare ad attrarre i giovani.