Non ce l'ha fatta Mattia Gandolfi, il ragazzo di 20 anni rimasto coinvolto in un tragico incidente avvenuto ieri sera a Bonate Sopra, in provincia di Bergamo. Il giovane centauro era in sella alla propria moto quando per motivi ancora da chiarire è finito fuori strada schiantandosi contro una siepe: con lui anche la ragazza di 17 anni che ha riportato diverse ferite.

L'allarme è scattato intorno alle 21 di ieri quando è stato richiesto l'intervento lungo la strada provinciale 155 nel territorio di Bonate Sopra, in provincia di Bergamo. Stando a quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine sembra che il 20enne stesse percorrendo via Milano quando la due ruote sulla quale viaggiava, un a Ktm 150, è finita improvvisamente fuori strada. Mattia aveva appena trascorso una serata con alcuni amici decidendo di spostarsi poi in un altro comune con la moto prima del fatale schianto: sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con diversi mezzi, tra cui tre ambulanze e un'auto medica.

Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche e il personale medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso: il suo corpo ormai senza vita era riverso sull'asfalto a pochi metri dalla siepe contro la quale ha impattato la moto finendo la sua corsa. Nel violento incidente è rimasta ferita anche la ragazza che viaggiava con lui, una 17enne che ha riportato ferite lievi: è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Ponte San Pietro. Sul posto oltre al 118 sono giunti anche gli agenti di polizia e della Polstrada per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.