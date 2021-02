Dopo l'istituzione della zona rossa a Bollate, prorogata di un'ulteriore settimana, a causa dell'alto numero dei contagi, la Regione Lombardia ha comunicato di aver deciso "di attuare una campagna vaccinale straordinaria per alcuni Comuni della Regione, per contenere la diffusione del contagio: a Bollate, in provincia di Milano, l’attenzione si concentrerà sui cittadini con più di 80 anni e sul personale delle scuole".

Vaccinazioni a tutti gli over 80 che si prenotano

Come stabilito nell'ordinanza, "sarà somministrato entro la prossima settimana il vaccino anti-Covid a tutti i cittadini over 80 residenti nel comune che hanno aderito alla campagna". La campagna di vaccinazione si terrà all'interno di una "struttura straordinaria presso il Presidio ospedaliero territoriale (POT) di Bollate" a partire da domani. Regione fa sapere inoltre che sono previsti "400 appuntamenti giornalieri dedicati esclusivamente a chi, tra i 2.800 ultraottantenni residenti nel comune, ha aderito alla campagna di vaccinazione". Invariato, invece, il programma per tutti gli altri centri vaccinali del territorio. Per tutti gli anziani che sono impossibilitati a lasciare la propria abitazione, perché non trasportabili per gravi condizioni di salute, sarà attivo il sistema di prenotazione via medico di famiglia oppure "tramite le farmacie del territorio". Gli altri, al contrario, dovranno prenotarsi sui siti dedicati di Regione Lombardia e Ats Città Metropolitana di Milano.

Personale scolastico vaccinato all'ospedale in FieraMilano

Interessati dalla campagna vaccinale anche i dipendenti del personale scolastico degli istituti del Comune. "La diffusione del contagio nella cittadina – si legge nel comunicato di Regione Lombardia – si è infatti sviluppata a partire dalla scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Rosmini di Bollate, nella quale è stata riscontrata la presenza della variante inglese". Per questo motivo, "gli istituti stanno raccogliendo gli elenchi degli operatori che intendono vaccinarsi e la somministrazione del vaccino avverrà all’Ospedale FieraMilano".