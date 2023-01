Bloccano l’ascensore della metropolitana per fare sesso: denunciati per atti osceni Un 19enne e una donna di 52 anni sono stati denunciati per atti osceni. I due hanno fatto sesso nell’ascensore della fermata della metropolitana di Milano a Loreto, bloccandola per più di 5 minuti.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Questa mattina, lunedì 30 gennaio, uno degli ascensori che portano alla banchina sotterranea della fermata della metropolitana di Loreto non funzionava. Accertato che fosse bloccato dopo le segnalazioni dei passanti, il personale dell'Azienda trasporti milanesi ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Arrivati sul posto, i miliari del Nucleo Radiomobile hanno scoperto che l'ascensore era stato bloccato da due persone che stavano consumando un rapporto sessuale.

La denuncia per atti osceni

Si trattava di un ragazzo di 19 anni egiziano e di una donna di 52 anni ucraina. I due sono stati identificati dai carabinieri, entrambi sono senza fissa dimora e hanno alle spalle diversi pregiudizi di polizia.

Nel consumare il rapporto sessuale, hanno tenuto fermo l'ascensore per più di cinque minuti. Anche se le porte erano chiuse, sono stati denunciati in stato di libertà per atti osceni.

"Atteggiamenti troppo disinvolti in pubblico"

Pochi giorni fa, una coppia di Caponago, in provincia di Monza e Brianza, è stata denunciata per "atteggiamenti troppo disinvolti in pubblico". I due, infatti, sono stati sorpresi dagli agenti di polizia fare sesso in strada e per questo dovranno pagare una multa da 10mila euro.

Questa denuncia è stata il risultato di una intensificazione della vigilanza, conseguenza di varie segnalazioni che erano arrivate da tutto il territorio "di soggetti che erano soliti appartarsi per consumare atti sessuali non sempre in macchina, ma anche in luoghi pubblici", ha scritto in una nota la sindaca del comune monzese Monica Buzzini.