Blitz della Polizia in uno studentato a Milano: trovata droga nei biberon e farmaci oppioidi

La Polizia ha fatto irruzione in un college a Milano e ha trovato nella stanza di una studentessa francese un arsenale di sostanze stupefacenti, farmaci e 4.800 euro in contanti. Tra le droghe anche sei biberon contenenti un liquido viola, due dei quali in una busto sottovuoto. Il fidanzato della ragazza, un 23enne di Como, si è assunto la responsabilità per le sostanze trovate ed è stato arrestato.

Il blitz della squadra Volante del Commissariato Greco Turro è scattato dopo la segnalazione di una dipendente di un noto college in via Frigia, a Milano, che si è avvicinata agli agenti ha raccontato loro di aver sentito schiamazzi preoccupanti provenire dallo studentato e ha detto di aver visto un uomo nella stanza di una ragazza. Gli agenti hanno fatto irruzione nella camera di una studentessa 23enne di origine francese, che si trovava in compagnia del suo fidanzato, un coetaneo residente a Como.

Sul tavolo della stanza la Polizia ha trovato sei biberon con un liquido viola, due dei quali in una busta sottovuoto, sette flaconi da 80 ml di makatussin, sciroppo in vendita in prescrizione che contiene codeina, un'oppiaceo, due scatole con 110 pasticche di OxyContin (ossicodone, un antidolorifico oppioide) e un contenitore con dieci grammi marijuana. Nella stanza hanno trovato anche 4.800 euro in contanti. Il ragazzo si è assunto la paternità di tutti i farmaci e del denaro ed è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.