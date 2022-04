Blitz dal dentista per arrestare uno spacciatore: in casa aveva nove chili di droga Due uomini sono stati arrestati tra Milano e Lonate Pozzolo con l’accusa di spaccio: l’uomo, considerato il capo, è stato fermato mentre si trovava dal dentista.

A cura di Ilaria Quattrone

Un blitz dal dentista organizzato per arrestare un uomo accusato di spaccio: è quanto accaduto nella giornata di ieri, giovedì 31 marzo, tra Lonate Pozzolo e Milano. Gli agenti di Busto Arsizio hanno infatti arrestato due persone con l'accusa di essere responsabili di aver spacciato droga tra i boschi di Lonate. La coppia avrebbe venduto diverse quantità di eroina, cocaina e hashish a numerose persone.

Spacciavano nei boschi di Lonate

I boschi erano stati scelti perché, grazie alla loro fitta vegetazione, era possibile nascondere la droga e scappare in caso di arrivo delle forze dell'ordine. Inoltre nessuno dei due aveva indicato una residenza ufficiale così da poter alloggiare in appartamenti di cui gli agenti non potevano conoscere l'indirizzo e dove poter stoccare e nascondere le sostanze. Attraverso pedinamenti e servizi di osservazione, l'uomo – considerato il capo – è stato individuato in un appartamento a Milano.

L'arresto nello studio del dentista

Proprio lui, ieri pomeriggio, era andato da un dentista a Milano mentre il complice era diretto a Lonate. Alcuni agenti sono quindi intervenuti nello studio dentistico e hanno fermato l'uomo mentre il secondo veniva arrestato proprio nel bosco di Lonate. Nell'appartamento di Milano sono stati trovati 2,8 chilogrammi di eroina, 2,3 chilogrammi di cocaina e 4,3 chilogrammi di hashish. Oltre alle sostanze sono stati trovati 13mila euro in contanti, tremila franchi svizzeri, dei bilancini e sei cellulari. Il complice invece è stato bloccato con circa 150 grammi di cocaina, cinquanta di eroina, quindici di hashish e oltre 2.5oo euro in contanti.