Trovato con flaconi di droga dello stupro a casa: arrestato Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Milano perché trovato in casa con diversi involucri di metanfetamine e con alcuni flaconi di Ghb, conosciuta come droga dello stupro.

A cura di Ilaria Quattrone

Lo hanno trovato in casa con diversi involucri con circa otto grammi di metanfetamine in polvere e con quattro flaconcini in vetro da 50 millilitri che conteneva Ghb, conosciuta come la droga dello stupro. In cantina poi sono stati trovati altri 12 grammi di metanfetamine e altre tre flaconi di Ghb: a finire in manette è quindi un uomo incensurato di 42 anni che è stato arrestato nella serata di ieri, lunedì 14 marzo, in zona Villa San Giovanni a Milano.

Arrestato anche un uomo di 44 anni

Oltre al 42enne, gli agenti hanno eseguito un altro arresto: sempre ieri sera a Nova Milanese, la squadra mobile di Milano ha arrestato un uomo di 44 anni che avrebbe diversi precedenti. Il 44enne era finito nel mirino della polizia perché considerato un possibile soggetto dedito allo spaccio su diverse piazze milanesi. Durante la perquisizione in casa, è stato trovato sul tavolo della sala un ovetto in plastica che conteneva 12 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 770 euro in contanti.

Oltre un chilo di droga nascosta in casa

Gli agenti hanno usufruito anche dell'aiuto dei cani poliziotto: questi hanno permesso di trovare all'interno della fodera di un cuscino del divano, nove involucri che contenevano 995 grammi di cocaina. In una borsa invece, che era stata nascosta in un armadio, sono stati trovati dieci panetti di hashish per un peso totale di un chilo. È stata poi trovata, nascosta sotto il divano, anche una cassetta di sicurezza: all'interno c'erano quasi ottomila euro che sono stati sequestrati perché ritenuti provento dell'attività illecita. L'uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere.