Trovati in casa cinque chili di droga, il registro dello spaccio e 8mila euro in contanti: 4 arresti Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio: in tre appartamenti di Milano sono stati trovati cinque chili di droga, 8mila euro e un passaporto falso.

A cura di Ilaria Quattrone

Un'intensa attività di spaccio che è stata scoperta e smantellata dagli agenti della polizia di stato di Milano: nei giorni scorsi infatti, come si legge in una nota stampa, sono state arrestate quattro persone. Oltre agli arresti, sono stati trovati e sequestrati cinque chili di droga di vario tipo, materiale per il confezionamento e ottomila euro in contanti. I quattro dovranno rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso tra loro.

Lo stabile in cui è stata trovata la droga

In particolare modo nella serata di giovedì 14 aprile, gli investigatori – dopo aver monitorato la zona tra Comasina e Bovisa – hanno iniziato a tenere sott'occhio un edificio in via don Minzoni. In base alle informazioni ottenute, in alcuni appartamenti di quel palazzo sarebbero state nascoste diverse quantità di droga. Durante la loro attività, gli agenti della Squadra Mobile hanno visto un uomo di 31 anni che spesso si intratteneva a parlare con altre persone, le quali sono state viste entrare e uscire da alcune abitazioni dello stesso stabile. Un giorno, il 31enne è stato poi notato mentre si trovava alla guida di un'auto. Auto che poi, pedinata dagli agenti, si è diretta in autostrada in direzione Torino. Proprio lì, gli investigatori hanno deciso di fermarlo.

La droga trovata in tre appartamenti

Dagli approfondimenti è emerso che quell'auto era stata segnalata come oggetto di un furto: gli agenti hanno quindi contattato il proprietario che ha però riferito che il suo mezzo si trovava parcheggiato sotto casa. Da lì, l'ipotesi che la targa era stata clonata. Una volta fermato, gli agenti hanno inviato i suoi dati in Questura da lì è emerso che il 31enne nel 2016 era stato arrestato perché trovato con tre chili di droga tra cocaina, eroina e hashish. Per questo motivo, gli agenti hanno deciso di tornare in via don Minzoni: hanno quindi iniziato a perquisire tre appartamenti. All'interno sono stati trovati tre chili di hashish, un chilo di marijuana e 850 grammi di cocaina. Sono stati sequestrati anche materiale per il confezionamento e dei bilancini, ottomila euro in contanti e un'agenda in cui erano riportati i nomi dei clienti e delle cifre. È stato anche trovato un passaporto falso. In totale sono stati arrestati due uomini di 31 anni, uno di 25 e uno di 23 anni.