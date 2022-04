Trovati cinque chili di cocaina e 50mila euro nascosti in auto: due arresti Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio: nell’auto di uno dei due sono stati trovati cinque chili e mezzo di cocaina, nello zaino dell’altro i soldi.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Cinque chili e mezzo di cocaina e cinquantamila euro in contanti: è il bilancio dell'operazione condotta dalla polizia di Stato a Villa d'Adda, comune in provincia di Bergamo. Attività, svolta durante le festività pasquali, che ha portato all'arresto di due persone. I due, che sono stati portati nel carcere di Bergamo, dovranno rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L'auto sospetta e l'identificazione

In base alle notizie pervenute, una pattuglia della polizia stradale di Bergamo ha notato – durante un'attività di controllo – un'automobile che percorreva la strada molto lentamente. Il veicolo andava avanti e indietro sempre nella stessa via. L'auto si sarebbe fermata più volte fin quando non si è avvicinato un uomo. Vista l'attività sospetta, gli investigatori sono scesi dall'auto e si sono diretti verso il veicolo. Gli agenti hanno provveduto a identificare entrambi gli uomini: il conducente risultava residente in provincia di Milano mentre quello a piedi è senza fissa dimora. I due hanno raccontato che non si erano mai visti prima di allora.

Oltre cinque chili di cocaina e 50mila euro in contanti

Insospettiti da quanto stava accadendo, i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione. Sotto il sedile anteriore dell'auto, hanno trovato cinque chili e mezzi di cocaina. Oltre alla droga, sono stati trovati anche cinquantamila euro in contanti che erano stati divisi in sei mazzette di vario taglio. I soldi erano nascosti nello zaino dell'uomo che si era avvicinato all'auto. Visto quanto trovato, gli agenti hanno proceduto all'arresto in flagranza.