Parcheggia l’auto piena di cocaina vicino alla stazione Centrale di Milano: arrestato un 30enne Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia ferroviaria a Milano, vicino alla stazione Centrale. Aveva nascosto delle dosi di cocaina nel tettuccio della sua auto e stava spacciando.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Ha parcheggiato la sua auto vicino alla stazione Centrale di Milano e ha iniziato a trafficare all'interno della vettura, attirando col suo atteggiamento sospetto l'attenzione di alcuni poliziotti in servizio presso lo scalo ferroviario. E l'intuizione degli agenti della Polizia ferroviaria si è rivelata corretta: il proprietario della vettura, infatti, stava spacciando della cocaina.

L'uomo aveva nascosto le dosi di cocaina in un'intercapedine del tettuccio dell'auto

L'episodio, riportato dalla Questura di Milano in una nota, risale allo scorso venerdì 15 aprile, prima di Pasqua. Il proprietario della vettura, un 30enne, aveva parcheggiato la sua auto in via Copernico, vicino alla stazione. Pensando di non essere notato ha iniziato a trafficare, recuperando da un'intercapedine nel tettuccio alcune dosi di cocaina precedentemente confezionate. Alcuni agenti della Polfer che già stavano indagando su di lui lo hanno però notato e hanno capito che il 30enne stava spacciando droga proprio vicino alla stazione. Sono così intervenuti e lo hanno arrestato in flagrante con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa del 30enne i poliziotti hanno trovato 2.800 euro in contanti

Nascoste nel tettuccio della sua auto hanno trovato dosi di cocaina per un totale di oltre 23 grammi. La polizia ha quindi perquisito anche l'abitazione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine per via di reati contro il patrimonio, e vi hanno trovato all'interno del materiale per il confezionamento della droga oltre a 2.805 euro in contanti, denaro ritenuto il provento dell'illecita attività di spaccio.