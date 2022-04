Corsico, la polizia sequestra 55 chili di droga e una pistola: un arresto e una denuncia Un 55enne è stato arrestato e un 51enne denunciato dalla polizia per detenzione di droga. I due nascondevano in due box di Corsico circa 55 chili di stupefacente. Il 55enne custodiva anche una pistola con matricola abrasa.

A cura di Francesco Loiacono

Quasi 55 chili di droga e un revolver 44 Magnum, la pistola resa famosa dai film dell'ispettore Callaghan, alias Clint Eastwood. Questo è il "bottino" che la polizia di Stato ha recuperato in due diverse perquisizioni a Corsico, nell'hinterland di Milano, che hanno portato all'arresto di un uomo di 55 anni e alla denuncia di un 51enne, quest'ultimo già in carcere per detenzione di droga.

Le indagini partite da una soffiata su una consegna di un quantitativo di cocaina

Le indagini dei poliziotti del commissariato Comasina erano partite negli scorsi giorni, dopo aver ricevuto informazioni su un uomo in procinto di ritirare un importante quantitativo di cocaina. Gli agenti hanno quindi posto sotto osservazione un'abitazione e un box a Corsico indicati come i "nascondigli" dello stupefacente e i due uomini che ne avevano la disponibilità.

In un altro box trovati 40 chili di hashish

Sabato mattina i poliziotti hanno perquisito uno dei due uomini, il 55enne: nella sua abitazione in via Malakoff hanno trovato 12 chili e mezzo di hashish, due chili di cocaina e la pistola, con la matricola abrasa e 41 cartucce. Il 55enne è quindi stato arrestato in flagranza e portato in carcere a San Vittore. Sempre sabato poi la polizia si è spostata in via Molinetto di Lorenteggio, tra Corsico e Milano: in un altro box, di proprietà di un 51enne che il giorno prima era stato arrestato dalla polizia a Bergamo per detenzione di cocaina, gli agenti hanno trovato circa 40 chili di hashish contenuti in due grosse confezioni di cartone. A quel punto per il 51enne è scattata una nuova denuncia sempre per detenzione di droga.