Blessing Tunde, la ragazza trovata morta in un campo a Rho: condannato a 18 anni l’ex fidanzato La 25enne nigeriana, che si prostituiva dopo la fine della sua relazione con l’omicida, era stata strangolata a morte con le trecce della sua parrucca. Oggi arriva la condanna.

Blessing Tunde è morta a 25 anni, nel maggio del 2021. Strangolata a morte dal suo ex fidanzato George Kyeremeh, nigeriano anche lui, 35 anni, operaio. Il corpo della ragazza, che dopo la fine della relazione si prostituiva nella zona di Rho, era stato trovato abbandonato in un campo. Perché lui era "una persona gelosa", e non accettava che lei "avesse il numero di telefono di altri uomini".

Oggi arriva la condanna per l'ex compagno e omicida di Blessing: 18 anni di reclusione, al termine del processo con rito abbreviato che lo vedeva unico imputato. A incastrarlo sono state le telecamere di sorveglianza della zona, e alcune tracce genetiche raccolte accanto al cadavere della vittima.

La relazione violenta e ossessiva con l'ex fidanzato

"Se dovessi morire per le botte che prendo da lui, avrete il mio sangue sulla coscienza", ripeteva di continuo Blessing agli amici, esasperata per quella relazione violenta e ossessiva. Per questo motivo lo aveva cacciato di casa, trovandosi di conseguenza letteralmente sulla strada: da pochi mesi la ragazza si prostituiva lungo le provinciali dell'hinterland di Milano, a Mazzo di Rho, dopo essere rimasta senza il supporto economico dell'ex fidanzato.

Strangolata a morte con un elastico per capelli

Non è servito a fuggire dalla furia dell'uomo. George Kyeremeh, dopo poco tempo, l'ha ritrovata e uccisa: l'arma del delitto, secondo i risultati dell'autopsia, un elastico per i capelli. Dopo, l'ha abbandonata in un campo. Blessing è stata ritrovata solamente una decina di giorni dopo, da un residente della zona a passeggio con il cane. Il corpo ormai in avanzato stato di decomposizione, e le trecce della sua parrucca strette intorno al collo.