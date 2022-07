Bimbo ha fretta di nascere, la mamma partorisce in casa con l’aiuto dei volontari Una madre di Ospitaletto, in provincia di Brescia, ha dato alla luce il suo terzogenito tra le mura di casa grazie all’aiuto dei volontari del 118.

A cura di Giorgia Venturini

Non ha fatto in tempo a raggiungere l'ospedale perché il piccolo ha avuto fretta di nascere. Così una madre di Ospitaletto, in provincia di Brescia, ha dato alla luce il suo terzogenito tra le mura di casa la notte tra mercoledì e giovedì. La donna – come riporta Il Giornale di Brescia – è stata aiutata da due volontari della Croce Verde del paese bresciano che sono corsi nell'appartamento di via Padana Superiore dopo la chiamata ricevuta dal 118 verso le 3.30 di notte.

L'intervento dei volontari

Il travaglio è durato pochissimi minuti. Fondamentale è stato il supporto dei volontari che si sono subito improvvisati ostetriche e hanno aiutato la madre a far nascere il proprio piccolo. Solo più tardi sono riusciti ad arrivare gli infermieri di supporto comunque allertati subito dal 118. Dopo essersi accertato che mamma e piccolo stesso bene, sono stati portati in ambulanza all'ospedale Civile di Brescia per tutti gli accertamenti del caso.

Altra madre partorisce in casa

Un episodio simile era successo anche il mese scorso in un appartamento in Brianza. Una donna si era presentata lo stesso giorno in pronto soccorso ma era stata dimessa dopo una visita. Nonostante il termine, per i medici mancava ancora un po' al parto. Una volta a casa però il piccolo Kevin ha deciso di nascere. Subito quindi è stato allertato il 118: la donna ha partorito in casa grazie al supporto del personale sanitario perché a quel punto non c'era più stato tempo di andare in ospedale. Tutti e due stanno bene, sono stati portati dopo in ospedale anche in questo caso per tutti gli accertamenti del caso. Due casi a distanza di pochi giorni, entrambi comunque a lieto fine.