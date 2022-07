Caterina Sofia, la bimba che ha fretta di nascere: la madre partorisce sul traghetto Caterina Sofia è la bimba che è nata a bordo di un traghetto diretto a Laveno (Varese): i genitori stavano per raggiungere l’ospedale, ma la piccola aveva fretta di nascere.

A cura di Ilaria Quattrone

Si erano imbarcati a Intra (Verbania) per raggiungere Laveno, comune in provincia di Varese: Elisa e Sandro avrebbero infatti dovuto raggiugnere l'ospedale di Cittiglio, dove la prima avrebbe dovuto partorire. La piccola Caterina Sofia aveva però fretta di nascere: alla madre le si sono rotte le acque proprio mentre si trovava sul traghetto.

Le urla e la richiesta d'aiuto del padre di Caterina Sofia

L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 2 luglio. La coppia si era imbarcata sul traghetto delle cinque del mattino proprio perché Elisa aveva avvertito le prime doglie. Una volta a bordo, il motorista Alessandro Rossi ha però sentito le richieste di aiuto del padre della piccola. La madre era ormai pronta per partorire. Con grande sangue freddo e tempestività, il comandate Rossi ha quindi fornito aiuto: ha recuperato dei teli puliti e, subito dopo, la piccola è nata in pochi minuti.

Le due sono state trasferite in ospedale

Il comandante si è immediatamente attivato per allertare i soccorsi che hanno aspettato che il traghetto arrivasse a Laveno. Una volta giunti sul posto, i medici e i paramedici del 118 – dopo aver fornito le prime cure sul posto – hanno trasferito mamma e figlia in ospedale con un'ambulanza. Le due sembrerebbero stare bene.

Le congratulazioni di Navigazione Lago Maggiore

Visto l'episodio particolare e felice, la Navigazione Lago Maggiore ha voluto congratularsi con i genitori per la nascita della piccola. Non solo ha voluto ringraziare il motorista per il supporto che ha dato alla famigliola e che ha consentito alla bimba di venire al mondo.