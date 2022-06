Il bimbo ha fretta di nascere: la mamma partorisce prima di raggiungere l’ospedale Una donna di Villasanta, in provincia di Monza, non ha fatto in tempo a raggiungere l’ospedale: il piccolo kevin ha deciso di venire alla luce in casa.

Ha deciso di venire al mondo prima che la madre raggiungesse in tempo l'ospedale: così il piccolo Kevin è nato in casa grazie all'aiuto dei medici e paramedici del 118. Il bimbo ha anticipato tutti i tempi: come riporta Monza Today, nella serata di ieri domenica 26 giugno un'ambulanza è stata chiamata d'urgenza in una casa di Villasanta, in provincia di Monza, perché una donna incinta stava dando alla luce il suo piccolo.

Il parto in casa e il ricovero in ospedale

Solo poco tempo prima la donna si era presenta in pronto soccorso da cui era stata dimessa dopo una visita. Nonostante il termine, per i medici mancava ancora un po' al parto. Una volta a casa però tutto si è accelerato: Kevin ha deciso di venire alla luce. A quel punto non c'è stato più tempo di andare in ospedale. Subito quindi è stato allertato il 118: la donna ha partorito in casa grazie al supporto del personale sanitario. Solo in un secondo tempo madre e piccolo sono arrivati in ospedale a Vimercate. Tutti e due stanno bene. Presto Kevin ritornerà a casa con la madre, qui lo attenderanno il padre e il fratellino.

Bimba viene alla luce sul pianerottolo di casa

Solo un anno fa una bimba di Gallarate, in provincia di Varese, è venuta al mondo sul pianerottolo di casa. È quello che è successo a una donna di 29 anni: subito è stata soccorsa e aiutata in questo improvviso parto dagli operatori del 118 che sono intervenuti non appena hanno ricevuto la chiamata. Anche in questo caso madre e piccola sono state portate poi immediatamente in ospedale dove sono state ricoverate: fin da subito però sono state bene. Non c'è stata nessuna complicazione.