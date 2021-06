Una bimba di Gallarate (Varese) aveva fretta di nascere tanto che non ha neanche atteso che la sua mamma arrivasse in ospedale. Così ha deciso di venire al mondo sul pianerottolo di casa. È quello che è successo a una donna di 29 anni, soccorsa e aiutata in questo improvviso parto dagli operatori del 118 che sono intervenuti non appena hanno ricevuto la chiamata. Mamma e bimba ora stanno bene.

La donna dopo le prime contrazioni ha chiamato subito il 112

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, la donna, con altri due parti alle spalle, alle prime lievi contrazioni ha subito pensato di recarsi all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate. Tutti però poteva immaginare tranne che la sua bambina sarebbe nata nel giro di pochissimi minuti: quando si è accorta che era già tempo del parto e la bimba non poteva più aspettare, la 29enne ha subito chiamato il 112 e dopo poco un'automedica ha raggiunto la donna al quartiere dei Ronchi dove abita.

A far nascere la piccola è stato il medico delle emergenze

Medico e paramedici arrivati sul posto – come si legge sulla Prealpina – hanno trovato la giovane mamma già con la valigia per l'ospedale in mano. Il resto è stato questione di pochi secondi: il medico si è accorto che era già arrivato il momento del parto, così la decisione di far nascere la bambina proprio fuori dalla porta di casa. Pochi minuti dopo dal pianerottolo del palazzo si è sentito il pianto della piccola. Poi il trasporto in ospedale, dove bimba e mamma sono ricoverate per accertamenti ma sono in ottima salute. Presto potranno tornare a casa: qui le attenderà il marito e le altre due figlie.