Bimbo di un anno travolto e ucciso da un pick-up guidato da un familiare: si indaga per omicidio colposo

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio in località Plator, nel territorio comunale di Valdidentro (Sondrio) in Alta Valtellina.

(immagine di repertorio)

Un bimbo di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick up, guidato da un familiare stretto, in località Plator, nel territorio comunale di Valdidentro (Sondrio) in Alta Valtellina. È accaduto nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 18.30.

Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio). Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, è finito per essere travolto dal mezzo. Ma la dinamica ancora non è chiara.

Immediato l'allarme e l'arrivo dell'elicottero di Areu per il trasporto d'urgenza del bimbo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma la tempestività dei soccorsi non è servita a salvargli la vita. Nonostante tutti gli sforzi da parte dei sanitari e dei medici per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

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Intanto la Procura di Sondrio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e nelle prossime ore stabilirà se sia necessario procedere all'autopsia o se, invece, basti la semplice ricognizione cadaverica.