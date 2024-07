video suggerito

Bimbo di un anno si chiude da solo in auto sotto il sole: un passante lo salva grazie a un’app sul cellulare Un bambino di un anno si è chiuso in auto da solo con 33 gradi all’interno della vettura: tutto è accaduto verso le 19 di ieri mercoledì 24 luglio a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Il piccolo è stato salvato da un giovanissimo passante che ha attivato un applicazione sul telefono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Un bambino di un anno si è chiuso in auto da solo attivando la sicura sulle portiere mentre la mamma aveva appena finito di caricare la spesa in macchina. La donna si è subito spaventata soprattutto a causa delle alte temperature di questi giorni e contando che nell'abitacolo non c'erano meno di 33 gradi. Tutto è accaduto verso le 19 di ieri mercoledì 24 luglio a Caravaggio, in provincia di Bergamo.

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco che stavano cercando di spaccare il vetro per aprire la portiera. Alla fine però è intervenuto un giovanissimo passante che in poco tempo ha risolto tutto: si è ricordato che quel particolare modello dell'auto aveva un'applicazione che permetteva di aprire la porte anche da remoto. Così è stato contattato il padre che è riuscito ad aprire l'auto con lo smartphone anche se era lontano. In pochi minuti così il piccolo è stato salvato.

Dopo che l'emergenza è rientrata, ci si è chiesto come sia stato possibile che il piccolo, che non ha ancora compiuto un anno, avesse attivato la sicurezza sulle porte. Si è scoperto che il bimbo si è ritrovato con le chiavi dell'auto in mano mentre la madre stava caricando la spesa. Senza accorgersene ha così premuto il pulsante della chiusura centralizzata. In un secondo era bloccato all'interno della macchina con la temperatura all'interno che continuava ad aumentare.

Lanciato l'allarme, la madre è stata raggiunta in poco tempo dagli agenti della polizia locale e dai vigili del fuoco: prima che i soccorritori rompessero il vetro della macchina il giovane passante aveva già proposto una soluzione più veloce e meno rischiosa. Ovvero l'applicazione della macchina sul cellulare del padre anche se non era lì sul posto. E così il bimbo è stato salvato.