video suggerito

Bimbo di due anni si chiude dentro in auto e resta bloccato: lo salvano i vigili del fuoco Un bimbo di due anni è rimasto chiuso in auto nella sera di martedì 12 novembre e il padre non riuscivano più ad aprire la porta. Tutto è successo a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. L’emergenza è rientrata dopo l’arrivo di carabinieri e vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

157 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura per un bimbo di due anni a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Il piccolo è rimasto chiuso in auto nella sera di martedì 12 novembre e il genitore non riuscivano più ad aprire la porta. L'allarme è stato lanciato dal padre verso le 22.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, l'auto era parcheggiata in via Perosi e l'uomo era sceso per pochissimi secondi. Proprio in quel momento però il bimbo ha schiacciato inavvertitamente il telecomando di apertura e chiusura delle portiere, restando così bloccato dentro. Il padre avrebbe subito cercato di aprire la portiera ma senza riuscirci e ha chiamato così il 112. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i vigili del fuoco che sono riusciti ad aprire la portiera.

Finalmente così l'uomo è riuscito a riabbracciare il suo bimbo. Il piccolo sta bene, l'emergenza è durata giusto pochi minuti.