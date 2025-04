video suggerito

Bimbo di 8 anni travolto da un'auto in retromarcia mentre gioca con il fratello nel Milanese: è grave Un bambino di 8 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stato investito da un'auto. La vettura lo avrebbe travolto mentre era impegnata in una retromarcia.

A cura di Enrico Spaccini

Un bambino di 8 anni di Vignate (nella Città Metropolitana di Milano) è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale dopo essere stato investito da un'auto nel pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile. Stando a una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe stato travolto mentre giocava insieme al fratello gemello. L'uomo alla guida del veicolo, un anziano di 84 anni, si sarebbe subito fermato per prestare soccorso al bambino. Le condizioni del piccolo sarebbero gravi, ma al momento del trasporto in ospedale era cosciente.

Non è stata ancora accertata la dinamica di quanto accaduto nel pomeriggio del 29 aprile lungo via Aldo Moro nel comune di Vignate, nell'hinterland milanese, poco prima delle 18. Secondo quanto emerso finora, il bambino stava giocando insieme al fratello gemello quando è stato investito da un'auto. Non è chiaro, però, se i due si trovassero in strada o nei pressi di un'abitazione.

Il veicolo, guidato da un 84enne, lo avrebbe centrato mentre era impegnato in una retromarcia, forse per uscire dal cortile di un'abitazione o da un parcheggio. Quando si è accorto di quanto accaduto, l'anziano sarebbe subito sceso dalla vettura per prestare soccorso al piccolo ferito. Sul posto sono intervenuti, poi, i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che avrebbero trovato il bambino ancora cosciente ma con ferite gravi, soprattutto agli arti superiori e a quelli inferiori. Dopo le prime cure del caso, i soccorritori, arrivati con ambulanza e automedica, lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, specializzato in pediatria.