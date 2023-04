Bimbo di 7 anni scappa da scuola durante le lezioni: ritrovato in strada da un’agente Un bambino di 7 anni è scappato da scuola a Milano. A trovarlo è stata un’agente della polizia che lo ha riportato a scuola.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un bambino di 7 anni è scappato da scuola a Milano: è successo nella giornata di ieri, giovedì 27 aprile, nella scuola primaria Locchi. Il piccolo è uscito autonomamente dall'istituto e, nessuno, ha avuto più sue notizie per circa venti minuti. A trovarlo è stata un'agente della polizia che lo ha riportato a scuola. Qualche ora dopo, la madre ha segnalato l'episodio alla polizia.

Il bimbo si trovava in compagnia di una maestra di sostegno

La scuola del bimbo si trova in via Passerini, nel quartiere Niguarda. A due passi dall'istituto c'è la sede secondaria del comando decentrato di zona 9 della polizia locale. Alle 10.30 circa le insegnanti si sono accorte che il bimbo di sette anni, come riporta il quotidiano MilanoToday, era sparito nel nulla: il piccolo si trovava in compagnia di una maestra di sostegno. L'insegnante sarebbe stata distratta da altri alunni.

Il bambino è stato salvato da un'agente della polizia e riportato a scuola

In questo modo, il bambino sarebbe riuscito a uscire dalla struttura e si sarebbe incamminato in strada. Qualche minuto dopo, un'agente della polizia lo ha fermato sul marciapiede che si trova tra via Riccardo Bauer e via Ornato. La poliziotta è stata poi aiutata da una volante della polizia locale che si trovava lì di passaggio e ha bloccato il passaggio così da non finire il bimbo in mezzo alla carreggiata.

Il piccolo è stato riaccompagnato a scuola ed è tornato in classe. Fortunatamente non ha riportato ferite. Alcune ore dopo la mamma del bambino sarebbe andato proprio al comando di polizia locale che si trova nella zona nove: avrebbe deciso di segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine.