Bimbo di 6 mesi si ustiona con l'acqua bollente dei fumenti: è grave Un bimbo di 6 mesi è rimasto gravemente ustionato dopo essere stato investito da un getto di acqua bollente nel Mantovano. Il piccolo è ricoverato in ospedale e sarebbe fuori pericolo.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un bambino di 6 mesi è rimasto gravemente ustionato in seguito a un incidente domestico avvenuto nella serata di domenica 19 gennaio in un'abitazione di Porto Mantovano (in provincia di Mantova). Stando a una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe stato investito da un getto di acqua bollente mentre faceva i fumenti. I soccorsi, intervenuti in codice rosso, lo hanno trasportato all'ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano, dove le sue condizioni sono progressivamente migliorate.

Come riportato da La Gazzetta di Mantova, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 20 del 19 gennaio in un'abitazione di Spinosa, frazione di Porto Mantovano. Mentre il bambino era sul seggiolone, forse a causa di un momento di distrazione, il contenitore con l'acqua bollente con cui stava facendo le inalazioni per rimediare a uno stato influenzale si sarebbe rovesciato. Il getto lo avrebbe investito in buona parte del corpo, in particolare sul torace, sulla zona lombare, sul bacino e sulla gamba destra.

Il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto con la massima urgenza e ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Una pattuglia dei carabinieri, intanto, ha coordinato i soccorsi e ha accertato che si è trattato di un incidente domestico. Il bambino è stato poi trasportato con il velivolo in codice giallo all'ospedale Buzzi di Milano. Il piccolo si troverebbe ancora ricoverato, in quanto avrebbe riportato ustioni di secondo grado. Secondo i medici, sarebbe ormai fuori pericolo.