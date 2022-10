Bimbo di 5 anni si perde alle giostre: scatta il panico al luna park Un passante ha notato il piccolo che piangeva da solo dietro una giostra nel luna park allestito a Brugherio per la festa patronale.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

È scattato letteralmente il panico al luna park di Brugherio, quando un uomo si è casualmente accorto di un bambino che piangeva da solo in un angolo, nastro dietro una giostra. Il piccolo ha perso i genitori mentre era sulle giostre.

Perso al luna park

Il bambino di appena cinque anni era andato alle giostre, che ogni anno vengono allestite in via Turati a Brugherio, in occasione della festa patronale dedicata a San Bartolomeo e alla Beata Vergine Maria del Rosario, in compagna della mamma di 35 anni.

Attratto dalle varie giostre, il bambino si è allontanato dalla madre per poi smarrirsi nella folla di persone che si aggiravano festose per il luna park. Non riuscendo più a rintracciare la madre, si è però spaventato e si è nascosto dietro una giostra a piangere.

Trovato da un passante

Fortunatamente un signore si è accorto del bambino e si è subito avvicinato a lui per consolarlo e chiedergli cosa gli fosse successo. Così, dopo aver scoperto che il piccolo si era perso, ha allarmato gli steward reclutati dal Comune per garantire il servizio d'ordine alla festa patronale.

Insieme agli agenti della Polizia Locale, il personale è riuscito a rintracciare la madre e a riconsegnarle il figlio. Non appena i due si sono visti si sono lasciati andare a un abbraccio affettuoso che ha commosso tutti.