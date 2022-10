Cinghiale corre tra le auto in transito: stava cercando cibo tra le giostre del luna park I cinghiali corrono lungo le strade trafficate dei centri città. Succede anche in diverse aree della Lombardia dove, fino a poco tempo fa, per vedere un ungulato bisognava andare in campagna.

I cinghiali scendono dalle campagne e scorrazzano per le vie del centro città, anche tra le giostre del luna park. Succede ormai in diverse zone d'Italia, con gli ungulati che sono attratti dalle zone più popolate in cerca di cibo, soprattutto tra i resti che si possono trovare nei cassonetti dell'umido.

Il cinghiale attirato dai rifiuti del luna park

Per Legnano, comune della città metropolitana di Milano, la presenza dei cinghiali nel centro è una novità. Ad attirare l'attenzione degli automobilisti in transito in viale Toselli è stato un esemplare femmina. Nel cuore della notte di sabato scorso, 15 ottobre, ha attraversato la carreggiata nel tratto che da corso Sempione conduce verso il cimitero, proprio a pochi metri dal nuovo luna park, inaugurato di recente.

Con ogni probabilità si tratta dello stesso cinghiale avvistato con quattro piccoli al seguito nei pressi del Castello Visconteo, nella zona Sud di Legnano. Prima di sabato era sempre stato visto aggirarsi in quell'area e non era mai accaduto che si spingesse fino alle strade più trafficate della città.

Un pericolo sia per gli automobilisti, sia per i passanti, fortunatamente pochi considerata l'ora dell'avvistamento, intorno all'una di notte. Il cinghiale potrebbe essere stato attirato proprio dai rifiuti lasciati dai frequentatori delle giostre che avevano animato la zona fino a poche ore prima.

Nel pomeriggio di sabato un altro cinghiale è stato avvistato al confine tra i comuni di Canegrate e Parabiago, nei pressi del fiume Olona. Anche in questa occasione l'ungulato era di grandi dimensioni ed è stato visto correre a pochi metri dalla strada.

Come comportarsi se si incontra un cinghiale

Piero Genovesi, responsabile del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica di Ispra, ha spiegato a Fanpage.it come comportarsi in caso di contatto ravvicinato con un cinghiale. "Ormai sono più di cento i centri abitati che hanno segnalato la presenza di cinghiali e dove ci sono problemi legati alle attività dell'uomo bisogna intervenire per cercare di ridurre questo tipo di conflitti".

Genovesi ha rassicurato dicendo che "i cinghiali non sono animali particolarmente pericolosi, vivono da sempre nei nostri territori e i rischi di incidenti sono davvero limitati", ma occorre fare attenzione al contesto nel quale avviene l'incontro. "Nella gran parte dei casi basta non avvicinarsi, non rincorrerli, non scappare, avere un comportamento normale e i cinghiali si allontanano senza alcuna interazione".