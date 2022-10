Travolto da un auto mentre taglia l’erba sulla statale: operaio 20enne ricoverato in ospedale Un operaio ventenne è stato travolto da un’auto in transito mentre tagliava l’erba su una strada statale nel Bresciano. È stato soccorso e trasportato in eliambulanza al pronto soccorso.

Un incidente sul lavoro ha visto coinvolto un operaio ventenne questa mattina, mercoledì 12 ottobre. Il giovane stava tagliando l'erba a bordo strada per una ditta di pulizie. Ferito, è stato portato portato in eliambulanza all'ospedale.

Stava sfalciando l'erba sul bordo della Statale

Il fatto è accaduto in mattinata. Intorno alle 10:30, il giovane operaio stava lavorando lunga la strada statale 237 del Caffaro, in località Sant'Antonio nel territorio del comune di Anfo, in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito grazie ai primi accertamenti, l'operaio era intento a sfalciare l'erba con un decespugliatore quando un'auto lo ha colpito.

Il giovane, residente a Provaglio Val sabbia, si trovava sul bordo della statale ed è stato centrato in pieno dal veicolo che stava transitando proprio in quel momento. Nello schianto il giovane è stato catapultato sul cofano dell'autovettura prima di venire ribaltato a terra.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi allertati con la massima urgenza. I volontari della pubblica assistenza di Ponte Caffaro di Bagolino hanno stabilizzato il giovane sull'autolettiga e lo hanno issato sull'elicottero, decollato da Bergamo, con l'aiuto dell'equipaggio presente a bordo.

Trasportato in ospedale con l'elisoccorso

L'operaio ventenne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia. Arrivato al nosocomio del capoluogo il personale ha declassato l'emergenza al codice giallo, pertanto il giovane non è in pericolo di vita.

Al momento sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Idro e i colleghi di Bagolino per effettuare i rilievi e gestire la viabilità sulla tratta.