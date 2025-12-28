Bimbo di 10 anni in monopattino viene travolto da un’auto a Gavardo: è grave

Un bimbo di 10 anni è stato investito da un’auto a Gavardo (Brescia). Le sue condizioni sarebbero serie ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

(immagine di repertorio)

Un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre, a Gavardo (in provincia di Brescia). Stando a quanto appreso finora, il piccolo sarebbe stato travolto mentre si trovava sul suo monopattino elettrico. I soccorsi si sono attivati con la massima urgenza, ma al momento non si conoscono in dettaglio le sue condizioni di salute. Il bambino avrebbe riportato vari traumi, la cui gravità è ancora in fase di valutazione, ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo.

L'incidente si è verificato intorno alle 15 del 28 dicembre lungo via della Ferrovia a Gavardo, non lontano dalle sponde del fiume Chiese, nei pressi di una rotatoria. La polizia locale della Valsabbia è intervenuta sul posto con due pattuglie per svolgere i rilievi del caso e per provare a ricostruire una prima dinamica di quanto accaduto. Per il momento, i dettagli non sono stati ancora resi noti, ma pare che il veicolo, una Renault, abbia investito il ragazzino in monopattino dopo una sua manovra azzardata. Quello che si sa ora è che a rimanere ferito in modo serio è stato un bambino di 10 anni.

Il piccolo, infatti, si trovava su un monopattino elettrico quando un'auto lo ha investito. In suo soccorso, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha mobilitato un'auto medica, l'ambulanza dei volontari di Roè Volciano e anche l'elisoccorso fatto decollare da Bergamo. I sanitari sono intervenuti con la massima urgenza e hanno trasportato il bambino prima alla Poliambulanza di Brescia e poi all'ospedale Papa Giovanni XXIII con l'elicottero in codice rosso.