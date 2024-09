video suggerito

Bimba morta dopo la caduta in altalena, è stata colpita dal seggiolino: si indaga per omicidio colposo La piccola, 6 anni, era al parco giochi di Villongo (Bergamo) con la mamma. Si stava rialzando da una caduta in altalena quando è stata colpita violentemente alla testa dal seggiolino in movimento. Aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Foto di repertorio

Era con la mamma e alcuni amichetti al parco di Villongo (Bergamo) la piccola R.L., 6 anni, quando è stata colpita con violenza alla testa dall'altalena in movimento mentre tentava di rialzarsi dopo una caduta. La bimba è morta nella serata di lunedì 2 settembre all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: troppo forte il trauma cranico riportato nell'incidente, avvenuto durante un pomeriggio di giochi in compagnia.

La madre ha chiamato i soccorsi

A chiamare i soccorsi è stata proprio la madre che, secondo quanto emerso finora, non si sarebbe accorta subito di quanto accaduto. Gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza della Croce Blu del Basso Sebino e l’automedica di Sarnico, hanno provato a rianimare la piccola per diversi minuti, fino a trasportarla d'urgenza con l'elisoccorso in Pronto soccorso. I medici però, poche ore dopo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Aperto un fascicolo per omicidio colposo

Sul caso, adesso, la pm Letizia Aloisio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e sta valutando l’autopsia. L’altalena è stata sequestrata, e sarà presto effettuata una perizia per capire se fosse a norma. Per chiarire eventuali responsabilità di terzi, inoltre, saranno analizzate le immagini delle telecamere puntate sul parco.