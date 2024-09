video suggerito

Bimba di 9 anni cade da una giostra in Brianza, ricoverata in ospedale: si indaga sulla struttura Nel pomeriggio di martedì 16 settembre, una bambina di 9 anni è caduta da una giostra durante la festa patronale di Sant’ Eustorgio ad Arcore. Indaga la Polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

(Foto di repertorio)

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 settembre, ad Arcore, in provincia di Monza e della Brianza, una bambina di 9 anni, residente in un Comune del Vimercatese, è caduta accidentalmente da una giostra riportando ferite al volto e sul corpo. La piccola è stata soccorsa dal 118 che, in via precauzionale, ha trasportato in ospedale la malcapitata per ulteriori accertamenti. L'incidente è avvenuto nel centro del paese lombardo che ospita in questi giorni la festa del Santo patrono Sant'Eustorgio.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale di Arcore, l'incidente, avvenuto in piazza Pertini, nel centro del paese lombardo, sarebbe stato causato dal malfunzionamento di un seggiolino della giostra. La bambina, visibilmente sotto shock e con escoriazioni sul volto e sul corpo dovute all'impatto con l’asfalto, è stata soccorsa da un'ambulanza, inviata sul posto dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, che è stata avvisata da alcuni passanti.

Il personale sanitario, dopo averla presa in cura, ha preferito il trasferimento presso l'ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti e per garantire un monitoraggio completo nel corso della notte. La minorenne comunque non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente è giunta anche la mamma della piccola che ha lanciato un appello: "Ho trascorso la notte in ospedale con mia figlia, prego chiunque avesse visto qualcosa di raccontarci cosa è successo, anche in modo anonimo, allego il numero di mio marito 3343240740″.

La giostra appartiene alla famiglia Marin, i cui impianti ludici sono noti in tutto il nord Italia e non hanno mai registrato alcun incidente. I luna park allestiti in città sono in fase di smantellamento perché nella giornata di domani, mercoledì 18 settembre, in piazza Pertini a Monza, sarà allestito il consueto mercato comunale.