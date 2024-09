video suggerito

Il 14enne che ha provato a rianimare la bimba morta dopo la caduta in altalena: “Ho fatto quello che ho potuto” La bimba di 6 anni morta cadendo dall’altalena al parco “Don Abele Agostinelli” a Villongo San Filastro, in provincia di Bergamo, è stata soccorsa da un 14enne che ha provato a rianimarla con il massaggio cardiaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Tra i primi a soccorrere la piccola caduta in altalena al parco "Don Abele Agostinelli" a Villongo San Filastro, in provincia di Bergamo, è stato un ragazzo di 14 anni. "Ho sentito le urla della madre, ho chiamato i soccorsi", ha raccontato il giovane. Poi ha spiegato di aver provato a rianimare la piccola seguendo le indicazioni del 118 al telefono: "Ho fatto tutto quello che ho potuto". Poco dopo è arrivato l'elisoccorso, ma purtroppo tutti i tentativi per salvare la bimba di 6 anni non sono stati sufficienti.

Thanknis, 14 anni e residente a Villongo, a Il Giorno ha raccontato la tragedia: era sul sagrato della chiesa quando ha sentito le urla disperate dei parenti della bimba. Subito il 14enne ha chiamato i soccorsi: "Al telefono ho chiesto se potevo fare qualcosa mentre attendevo l'arrivo dei soccorsi e l’operatore del 118 mi ha detto che potevo provare a praticare il massaggio cardiaco alla bambina, che non dava segni di vita". Il 14enne si è subito messo a eseguire il massaggio cardiaco, ma la piccola non si è mai ripresa. Racconta che intanto altre persone si sono avvicinate per aiutare: "Ho fatto quello che potevo".

Tra i primi a intervenire c'era anche Noemi Pellegrini Belotti, titolare del bar Noemi che sta a due passi dal parco: "Stavo lavorando ed è arrivato il cugino della bambina, urlando per chiedere aiuto. Allora anche io ho chiamato i soccorsi". La bimba è stata dichiarata morta nella serata di lunedì 2 settembre all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: troppo forte il trauma cranico riportato nell'incidente, avvenuto durante un pomeriggio di giochi in compagnia. La Procura poco dopo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e sta valutando l’autopsia. L’altalena è stata subito messa sotto sequestro.