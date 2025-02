Bimba di tre anni si addormenta sullo scuolabus e viene portata al deposito: trovata due ore e mezza dopo

video suggerito

Foto di repertorio

Una bambina di tre anni si è addormentata sullo scuolabus ed è stata dimenticata a bordo del pulmino, che è finito nell'autorimessa. La piccola è stata trovata due ore e mezza più tardi, quando le ricerche si sono attivate dopo che il nonno è andato a prenderla all'asilo e gli è stato detto che non era mai arrivata a scuola.

Tutto è successo a Casale Cremasco, comune in provincia di Cremona, la mattina di giovedì 6 febbraio. La piccola è salita sul pulmino che solitamente porta a scuola una quindicina di bambini e si è addormentata. A bordo del mezzo c'erano, oltre all'autista, anche l'assistente di un bambino con disabilità e una supplente, a sostituzione della titolare che avrebbe dovuto coordinare il servizio.

Arrivati alla scuola materna, i piccoli sono scesi insieme alle operatrici, che però non si sono accorte della bambina che si era addormentata sui sedili dello scuolabus. Il pulmino è quindi tornato al deposito di Mozzanica, in provincia di Bergamo, attorno alle 9:00 del mattino.

Il panico è dilagato solo due ore e mezza più tardi, alle 11:30, quando al nonno, andato alla scuola materna per ritirare la nipote, hanno detto che la bimba non era mai arrivata all'asilo. Fino a quel momento le maestre non si erano allarmate, pensando che la piccola fosse rimasta a casa. É stato quindi a quel punto che sono scattate le ricerche della bambina, con l'arrivo di un'ambulanza e di una pattuglia dei Carabinieri di Camisano. Il primo posto che è stato controllato è stato proprio la rimessa di Mazzanico: qui la piccola è stata trovata, ancora addormentata, sul sedile dello scuolabus. Rientrata l'emergenza, la mamma della piccola ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti.