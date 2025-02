Bimbo di 4 anni esce di notte da solo mentre i genitori dormono: viene salvato da un passante

video suggerito

L'hanno trovato che vagava in piena notte, con il pigiamino e i piedi nudi. Così un automobilista di passaggio, nella notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio, ha notato un bimbo camminare da solo lungo viale Piave a Treviglio (Bergamo) e ha così immediatamente allertato i carabinieri: il piccolo, 4 anni, era uscito di casa mentre i genitori dormivano.

Secondo quanto ricostruito, il bimbo si trovava in casa con la madre. Per ragioni ancora da accertare, sarebbe riuscito ad aprire la porta e uscire senza farsi notare. Così in piena notte, intorno alle 3, è stato notato da un passante mentre, infreddolito e confuso, vagava senza meta per una delle principali arterie di traffico della cittadina bergamasca, rischiando la vita per il via vai di macchine che sfrecciano a gran velocità anche di sabato sera.

I carabinieri hanno raggiunto viale Piave con una pattuglia: nel frattempo altri automobilisti e pedoni si sono fermati attorno al bimbo per capire cosa stesse accadendo. La mamma del bimbo, nel frattempo, si è svegliata e si è accorta della sua assenza. Terrorizzata, ha chiamato il compagno, che a sua volta ha contattato il nonno e le forze dell'ordine. Ma, a quel punto, il piccolo era già stato ritrovato: è stato lui a indicare l’auto della mamma, parcheggiata in una via a lato del viale, e a condurre i militari sulla via di casa.

I carabinieri stanno ora valutando se prendere provvedimenti nei confronti della madre, per capire come sia stato possibile che i bimbo sia riuscito a uscire di casa senza che la donna se ne accorgesse. Mentre il bimbo, dopo essere stato rassicurato dai militari, è stato infine affidato al nonno materno.