video suggerito

Bambino di 5 anni esce da solo e prende la metro: ritrovato due fermate dopo a casa dei nonni Un bambino di 5 anni è uscito da solo dalla sua casa di Cernusco sul Naviglio e ha preso la metropolitana per raggiungere i nonni. É stato trovato dagli anziani quando è arrivato alla loro abitazione di Cassina de’ Pecchi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

É durato tutto solo una manciata di minuti, circa un quarto d'ora, sufficiente per gettare nel panico i genitori di un bambino di cinque anni che, uscito senza farsi vedere dalla sua casa di Cernusco sul Naviglio, ha preso la metropolitana verde ed è sceso due fermate dopo, per andare a casa dei nonni che abitano a Cassina de' Pecchi. Vedendolo arrivare, gli anziani hanno avvisato i genitori e l'emergenza è rientrata.

L'allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi, domenica 2 marzo, dopo che una coppia di genitori ha chiesto aiuto ai Carabinieri perché non riusciva a trovare più il figlio di cinque anni, sparito dalla loro abitazione di Cernusco sul Naviglio. Il bambino, nel frattempo, era uscito di casa senza essere visto e aveva raggiunto a piedi la stazione della metro verde di Cernusco. Oltrepassati i tornelli, era salito su un treno diretto a Gessate ed era sceso due fermate dopo, a Cassina de' Pecchi, dove vivono i nonni.

Mamma e papà, accortisi della sparizione del figlio, lo hanno cercato nei dintorni di casa e per le strade di Cernusco ma, non essendo riusciti a trovarlo da nessuna parte, si sono poi rivolti ai Carabinieri. Nel frattempo però il bambino aveva raggiunto la casa dei nonni che, sorpresi di averlo visto arrivare da solo, hanno chiamato i genitori per avvisarli e chiedere spiegazioni. L'emergenza sarebbe così rientrata nel giro di una quindicina di minuti da quando era stato lanciato l'allarme.