Biglietti Ballo del Ceppo di Harry Potter a Milano, oggi al via la vendita: prezzi e dove acquistarli Oggi prende il via la vendita dei biglietti per il Ballo del Ceppo di Harry Potter a Milano. Ecco tutte le info per non perdersi la festa danzante al Museo della Scienza a tema.

A cura di Fabio Pellaco

L'attesa è finita per i fan del maghetto più famoso del mondo. Da oggi, giovedì 8 settembre 2022, è possibile acquistare i biglietti per partecipare alla cerimonia del Ballo del Ceppo di Harry Potter. L'evento sarà ospitato dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di via San Vittore a Milano.

Quella del Ballo del Ceppo sarà una festa all'insegna di "ben educate frivolezze", come ricorda la professoressa McGranitt. Per tutti i fan della saga nata dalla penna di J.K. Rowling, l'evento si terrà a partire dall'11 novembre ed è aperto a tutti dai 12 anni in su, i minori di 16 anni dovranno però essere accompagnati da un adulto.

I biglietti sono acquistabili a partire dalle ore 11 di giovedì 8 settembre. Coloro che nelle scorse settimane si sono iscritti alla lista d'attesa avranno il privilegio di essere tra i primi a poter acquistare il biglietto in anteprima, tre giorni prima dell'apertura al pubblico delle vendite.

L'organizzazione dell'evento è curata da Wizarding World, il franchising che riunisce tutto il mondo dei romanzi di Harry Potter. La vendita dei biglietti è invece affidata al portale online Fever. A questo link trovate tutte le informazioni sul Ballo del Ceppo di Harry Potter che si terrà a Milano.

Quanto costano i biglietti per partecipare al Ballo del Ceppo a Milano

Come riportato sulla pagina ufficiale della manifestazione, i biglietti per partecipare al magico ballo invernale di Harry Potter hanno un costo a partire da 69 euro ed è possibile sceglierli tra quattro diverse tipologie:

Biglietto standard (>16 anni) – include l’ingresso al ballo

(>16 anni) – include l’ingresso al ballo Pacchetto Premium (>16 anni) – include l’ingresso al ballo, un cocktail e un articolo di merchandise

(>16 anni) – include l’ingresso al ballo, un cocktail e un articolo di merchandise Biglietto Ridotto (12-15 anni) – include l’ingresso al ballo

(12-15 anni) – include l’ingresso al ballo Pacchetto Premium Ridotto (12-15 anni) – include l’ingresso al ballo, un cocktail analcolico e un articolo di merchandise.

Come acquistare il biglietto su Fever

Per acquistare i biglietti del Ballo del Ceppo di Milano bisogna collegarsi alla pagina ufficiale dell'evento presente su Fever. Dopo aver effettuato l'accesso, coloro che si sono iscritti nella lista d'attesa potranno procedere con l'acquisto. Per tutti gli altri la vendita libera sarà aperta dall'11 settembre.