Biglietti concerto Coldplay a Milano il 25 e il 26 giugno 2023: prezzi e dove acquistarli I Coldplay tornano in Italia dopo sei anni e organizzano due concerti a Milano. Il 25 e 26 giugno 2023 la band britannica torna a San Siro con una doppia data che si preannuncia esplosiva. Ecco prezzi dei biglietti e dove acquistarli.

Dopo sei anni di assenza dall'Italia (e da Milano), i Coldplay hanno annunciato il ritorno nel Belpaese per l'estate del 2023. Dei tre concerti organizzati entro i confini italiani, due si terranno allo stadio San Siro, rispettivamente il 25 e 26 giugno 2023. I live faranno parte del "Music of the Spheres World Tour".

Nelle prime 34 date dell'immensa tournée iniziata lo scorso 18 marzo, hanno partecipato circa due milioni di spettatori in giro per il mondo. I biglietti per le date di Milano saranno disponibili per tutti gli iscritti al sito My Live Nation a partire da mercoledì 24 agosto. Per tutti gli altri, invece, la vendita sarà libera da giovedì 25 agosto su tutte le piattaforme e i punti vendita autorizzati.

Quanto costano i biglietti per il concerto dei Coldplay a Milano 2023

Diamo allora un occhio ai prezzi dei biglietti per il concerto dei Coldplay a Milano del 25 e 26 giugno 2023. Si parte da una fascia massima di 172,50 euro fino ad una fascia minima di 57,50 euro. Di seguito tutti i prezzi, settore per settore, in ordine decrescente:

Primo Settore Numerato: 172,50 euro

Secondo Settore Numerato: 143,75 euro

Terzo Settore Numerato: 109,25 euro

Prato: 109,25 euro

Quarto Settore Numerato: 92,00 euro

Quinto Settore Numerato: 74,75 euro

Sesto Settore Numerato: 57,50 euro

Qui sotto la mappa dei settori:

Dove acquistare i biglietti per i Coldplay a Milano a giugno 2023

Per procedere con l'acquisto dei biglietti per il concerto dei Coldplay a San Siro, come detto, si hanno due possibilità. La prima è riservata agli iscritti al sito My Live Nation che potranno accedere al proprio account a partire da mercoledì 24 agosto per assicurarsi uno o più ticket. Il secondo, riservato a tutti coloro i quali non sono registrati al sito della produzione del tour, tramite le piattaforme di ticketing online (ad esempio TicketOne) e nei punti vendita autorizzati a partire dal giorno seguente, giovedì 25 agosto.