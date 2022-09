Il Ballo del Ceppo di Harry Potter arriva a Milano, come partecipare all’evento più magico dell’anno Arriva a Milano il Ballo del Ceppo di Harry Potter. Dall’11 novembre l’evento sarà organizzato al Museo della Scienza e della tecnica. Ecco informazioni utili su orari e biglietti.

Il Ballo del Ceppo ne Harry Potter e il Calice di Fuoco

A partire dall'11 novembre a Milano si potrà danzare al Ballo del Ceppo di Harry Potter. L'evento, presto calendarizzato con date precise, sarà allestito al Museo della Scienza e della tecnica in via San Vittore 21. Ogni giorno ci saranno varie sessioni di ballo dalla durata di due ore circa ciascuna. Maggiori dettagli verranno svelati prossimamente da Warner Bros Themed Entertainment e Fever, gli organizzatori dell'evento esclusivo che si terrà a Milano e in altre tre sole città del resto del mondo.

I biglietti per partecipare al Ballo del Ceppo milanese non sono ancora in vendita ma, in attesa che lo diventino dall'11 settembre, è attualmente possibile iscriversi ad una lista d'attesa per avere diritto ad accedere all'acquisto dei ticket con tre giorni di anticipo sugli altri fan, ovvero l'8 settembre. Per partecipare non è richiesto un outfit specifico, tuttavia l'organizzazione consiglia (per rendere ancora più magico l'evento) di indossare abiti in stile Hogwarts. A questo link trovate tutte le informazioni relative alla manifestazione.

Per partecipare al magico evento organizzato da Warner Bros Themed Entertainment e Fever, occorre avere minimo 12 anni di età. Il Ballo del Ceppo al Museo della Scienza e della tecnica di Milano è aperto a tutti: ballerini provetti e non. I fan di Harry Potter potranno parteciparvi senza limitazioni così da divertirsi e trascorrere due ore nel mondo del maghetto che ha incantato il mondo intero.

Tra le altre attività organizzate prima e durante il Ballo, c'è anche la possibilità di interagire con gli altri ospiti e di fare foto uniche, gustare prelibatezze a tema e scoprire il merchandise nell’area pre-show.