in foto: Repertorio

Allarme in queste ore a Bienno, paese in provincia di Brescia, dove nella mattinata di oggi si è staccata una slavina, caduta su circa duecento metri di strada provinciale. Immediatamente allertati, i soccorsi si sono tempestivamente presentati sul posto per mettere in sicurezza l'area e cercare eventuali dispersi e/o feriti. Gli uomini dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino stanno coordinando le ricerche per battere la più ampia zona possibile. Tra le cose materialmente interessante dal crollo della slavina, quindici abitazioni ed alcuni veicoli parcheggiati nelle adiacenze. Su questi non risulta ci fosse qualcuno a bordo.

Slavina travolge e uccide due sci alpinisti nel Varesotto

Solo sei giorni fa, una slavina staccatasi sull'Alpe Devero ha provocato la morte di due sci alpinisti, Erica e Lorenzo, residenti a Samarate, nel Varesotto. I due fidanzati si stavano godendo un weekend in montagna cercando di raggiungere la propria baita quando, durante l'escursione, sono stati sorpresi dal blocco di neve. Subito si era attivata la macchina dei soccorsi, con i pompieri e gli alpini messisi sulle loro tracce nella speranza di trovarli ancora vivi. Purtroppo, però, dopo una giornata di ricerche, i loro corpi senza vita erano emersi dalla spessa coltre di neve. Erica e Lorenzo erano molto conosciuti a Samarate. Lei, oltre a un piccolo ruolo nell'Amministrazione, era ben voluta anche per via del suo impegno nel volontariato. Lui, invece, originario di Milano, si era trasferito in provincia di Varese per amore. Lutto in tutto il paese il cui sindaco si è detto scioccato per l'epilogo di quello che doveva essere un normale weekend di escursioni in montagna.