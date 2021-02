in foto: La campana caduta a Cimbergo (Foto di Giambettino Polonioli e Giambattista Polonioli dalla pagina Facebook del Comune)

Paura sabato pomeriggio a Cimbergo, piccolo comune in provincia di Brescia. Una campana dal peso di 800 chili si è staccata dalla torre campanaria cadendo sul tetto della chiesa sottostante, danneggiandolo. Tutto è accaduto poco prima della Messa, attorno alle 16.30: le campane stavano appunto suonando per richiamare i fedeli quando la "quarta" campana, realizzata alla metà dell'Ottocento, si è staccata dalla sua sede precipitando per diversi metri. Fortunatamente il grosso manufatto bronzeo è "atterrato" sul tetto della chiesa, danneggiandolo pesantemente ma fermandosi sulla struttura. Pezzi di tegole sono finiti per strada, ma nessuno è rimasto ferito.

Il sindaco ha chiuso le vie limitrofe

La caduta della campana ha causato un boato che è stato avvertito nel paese e spaventato i circa 500 residenti del comune della Val Camonica. Il sindaco, Giovan Battista Polonioli, ha successivamente emesso un'ordinanza urgente per vietare il transito nell'area interessata dal crollo, al fine di metterla in sicurezza: "Si avverte la cittadinanza che a causa della caduta della quarta campana dal campanile, per motivi di sicurezza e per l'incolumità delle persone, è assolutamente proibito transitare nel tratto di strada da Piazza Torchio a Piazza More. La campana è attualmente appoggiata su un tetto del livello inferiore della chiesa. Ci si sta organizzando per rimuoverla quanto prima possibile e per mettere in sicurezza l'area interessata”.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito

Sulla pagina Facebook del Comune sono state in seguito pubblicate le foto della campana caduta: "Sono immagini suggestive e impressionanti, e vedere una campana tanto bella spezzarsi sotto il peso del tempo lascia qualche lacrima – hanno scritto dall'amministrazione comunale -. Per fortuna la campana si è fermata sul muro della chiesa, evitando di fare maggiori danni a cose e soprattutto alle persone! Vi terremo aggiornati sulle sorti della povera campana".