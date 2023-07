Beve l’idraulico liquido convinto sia collutorio: riesce a sputarlo ma muore per le ustioni L’uomo ha scambiato il liquido disgorgante per il collutorio in quanto li conservava entrambi vicino al lavandino. Si è accorto subito dell’errore e ha sputato, ma gli organi interni ormai erano compromessi.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Un uomo di 53 anni di Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, è morto in ospedale la scorsa notte dopo aver bevuto l'idraulico liquido al posto del collutorio. È stato lui stesso ad accorgersi dell'errore e a chiamare i soccorsi, ma purtroppo – nonostante lo avesse sputato subito – il liquido ha ustionato la bocca e lo stomaco.

Beve l'idraulico liquido

Secondo quanto ha raccontato lui stesso al personale del 118 intervenuto a casa sua, il 53enne si stava lavando i denti e, senza prestare attenzione, ha afferrato una bottiglia contenente un liquido disgorgante per il bagno al posto del collutorio. Ha fatto un sorso e subito si è accorto del sapore troppo amaro, ma soprattutto del bruciore che gli ha provocato quella sostanza.

Così lo ha immediatamente sputato nel lavandino e ha chiamato i soccorsi. Quando è arrivata l'ambulanza, l'uomo è riuscito soltanto a dire di aver ingerito per errore l'idraulico liquido, in quanto lo conservava sul ripiano del bagno insieme al collutorio. Così i sanitari lo hanno portato d'urgenza all'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, in provincia di Lecco.

Muore per le ustioni

Giunto al pronto soccorso, i medici si sono immediatamente confrontati con il centro grandi ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano, ma la situazione era già troppo compromessa: il liquido disgorgante aveva ustionato totalmente la bocca e lo stomaco. Nonostante avesse sputato subito, qualche goccia di quella sostanza era infatti già nell'apparato digerente.

L'uomo ha poi iniziato a sputare sangue misto ai tessuti sciolti dall'acido e quindi è stato sedato e intubato. Nonostante i vari tentativi dei medici di tenerlo in vita per fargli superare la fase più critica, ormai il liquido aveva totalmente aggredito vari organi e dopo poco il 53enne è deceduto in ospedale.