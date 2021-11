Bergamo: lite tra donne ubriache, una di loro abbandona la figlia al freddo Litiga con altre due donne ubriache ma lascia la figlia su un passeggino al freddo nel dehors di un bar. È successo a Bergamo e il questore ha disposto la chiusura del locale, già teatro di episodi di degrado.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Litigava con altre due donne ubriache come lei nel dehors di un locale in via Baschenis a Bergamo. Una delle tre però ha lasciato nel passeggino la sua bimba, poco vestita per sopportare a lungo il clima quasi invernale. Per questo episodio di degrado, che si somma ad altri già avvenuti nel locale, il questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, ne ha disposto la chiusura per trenta giorni, sospendendone anche la licenza. Sempre a Bergamo è stato emesso un altro decreto di sospensione per 15 giorni nei confronti di un altro bar, dove si sono verificati altri episodi di spaccio di cocaina.

Lodi, una mamma è stata condannata per aver aggredito una docente della figlia

Non è il solo comportamento anomalo per una madre che accade in Lombardia. Solo qualche giorno fa, il giudice di primo grado ha deciso che una mamma dovrà pagare una multa di mille euro per aver aggredito, a maggio del 2019, nel suo ufficio, una professoressa di un Istituto professionale di Lodi. La donna è stata infatti condannata per lesioni dolose. L'aggressione, secondo quanto riferito dall'imputata, era scoppiata perché la docente aveva deciso di sospendere la figlia 17enne della donna lasciandola però fuori dai cancelli senza avvertire la famiglia. Secondo la ricostruzione dei fatti dell'accusa la professoressa era stata colpita con pugni e sedie lanciate contro di lei. Dopo la lite la donna era stata costretta a recarsi in pronto soccorso e ne era uscita con una prognosi di diversi giorni. Quando poi era stata dimessa dall'ospedale aveva subito sporto querela contro il genitore della sua studentessa. Oltre alla multa di mille euro, la madre dovrà pagare anche le spese processuali.