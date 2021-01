Bergamo, inchiesta sul piano pandemico Covid: “Attivato in ritardo”

In questi giorni i procuratori di Bergamo hanno ascoltato alcuni tecnici e dirigenti del ministero della Salute. Stando a quanto emerso, il piano pandemico per il Covid oltre a essere rimasto fermo al 2006 sarebbe stato attivato in ritardo. Non si esclude che in questi giorni, i procuratori decidano di ascoltare il ministro Roberto Speranza.