in foto: La droga sequestrata dai carabinieri a un uomo di 32 anni

Cerca di fuggire all'alt dei carabinieri, ma i militari lo fermano poco dopo e gli sequestrano sette chilogrammi di droga. In manette è finito un uomo di 32 anni e residente a Dalmine, in provincia di Bergamo.

La droga nascosta in una busta della spesa

Secondo quanto riferito dai militari, l'uomo in via Papa Giovanni XXIII a Bonate Sotto a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta alla vista dei carabinieri ha tentato di allontanarsi sfuggendo a un loro alt. È iniziato così l'inseguimento: fermato dopo un chilometro il 32enne è stato trovato in possesso di circa sei chili e mezzo di hashish, nascosti in una busta della spesa all’interno del bagagliaio e divisi in panetteria da 100 grammi ciascuno. Non solo, durante la perquisizione all'interno dell'auto sono state trovate le chiavi di una seconda auto parcheggiata poco distanza con all'interno un altro mezzo chilo della stessa sostanza stupefacente. Tutta la droga è stata sequestrata e l'uomo è stato arrestato: è stato giudicato questa mattina per direttissima.

Qualche giorno prima un altro arresto per droga

Lo scorso 10 settembre, invece, un altro uomo di 41 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri di Cologno Monzese in flagranza di reato. Anche in questo caso l'uomo ha cercato di darsi alla fuga gettando via il sacchetto contenente la droga, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Dopo l'arresto, i carabinieri si sono recati nella sua abitazione per perquisirla, trovando un totale di 2.760 euro in contanti nascosti in un armadio. Nello stesso pomeriggio, un altro uomo era stato arrestato dalla polizia di Milano perché trovato in possesso di oltre 600 grammi di cocaina con i quali aveva imbottito la sua Mercedes.