Un inseguimento durato ben quattro chilometri si è concluso con l'arresto di un uomo di 40 anni in via Campazzino, a Milano. Secondo quanto ricostruito, il fuggitivo è scappato all'alt intimatogli dai carabinieri dando il via alla rincorsa della volante dei militari che hanno seguito la sua Smart For Two.

La fuga e l'inseguimento, poi l'arresto

I fatti risalgono alla notte scorsa quando verso l'una i carabinieri, in strada per i normali controlli notturni, hanno cercato di fermare il veicolo dell'uomo in arrivo lungo corso Lodi. Il veicolo guidato dal 40enne però non ha rispettato l'ordine dei militari, proseguendo la sua corsa fino a via Campazzino, luogo in cui il fuggitivo ha abbandonato l'auto continuando la sua fuga a piedi. Raggiunto dai carabinieri, l'uomo ha cercato di tenerli lontani con calci e pugni. Una volta immobilizzato, i militari hanno proceduto con una perquisizione personale che ha portato alla scoperta di cinque dosi di cocaina conservate in una tasca dei pantaloni del fermato oltre ad una di marijuana e un coltello a serramanico dalla lama lunga ventidue centimetri.

L'auto sulla quale viaggiava è risultata essere stata rubata lo scorso luglio

Le indagini successivamente condotte dai carabinieri hanno portato alla scoperta che l'auto sulla quale viaggiava l'uomo risultava rubata dallo scorso luglio ad una donna di 34 anni residente a Rozzano, a pochi passi dal capoluogo lombardo. Quindi, il 40enne è stato arrestato con l'accusa di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.