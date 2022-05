Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Bedizzole Il consiglio comunale di Bedizzole, paese in provincia di Brescia, ha deciso per la revoca della cittadinanza onorario a Benito Mussolini. La decisione è stata presa all’unanimità.

A cura di Giorgia Venturini

Tolta la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini a Bedizzole, paese in provincia di Brescia. Lo ha deciso il consiglio comunale che nei giorni scorsi ha votato all'unanimità la revoca dopo che era stata presentata una mozione dal capogruppo di "Democrazia e Solidarietà" Francesca Roberti. Alla fine della serata il dittatore fascista non era più cittadino onorario: nomina che gli era stata concessa nel luglio del 1924. Al momento del voto – come riporta Brescia Today – erano essenti solo tre consiglieri.

Mussolini ancora cittadino onorario a Salò

Non è l'unico paese in Lombardia ad aver conferito una tale onorificenza a Mussolini negli anni '20 e '30. Prima di Bedizzole è stato il Comune di Rho, nell'hinterland di Milano, ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Qui fu il generale Ferruccio Mola, all'epoca Regio Commissario straordinario del Comune di Rho, che il 20 maggio del 1924 decise di conferire la cittadinanza onoraria a Mussolini, allora presidente del Consiglio dei ministri, "quale segno di omaggio e di gratitudine di questo Comune verso il grande uomo che salvò l'Italia dallo sfacelo e la guida ai più alti destini". Altri Comuni invece si oppongono ancora oggi alla revoca: come è successo a Salò. Nel 2020 il Consiglio comunale ha respinto a maggioranza la mozione per la revoca della cittadinanza al duce. Hanno votato contro la mozione, presentata dal gruppo di opposizione Salò Futura, 14 voti, ovvero tutti quelli della maggioranza di centrodestra più due della lista di minoranza. In tanti altri paesi italiani Benito Mussolini è ancora cittadino onorario.