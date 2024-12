video suggerito

Base jumper si schianta contro una parete rocciosa: è morto sul colpo Un jumper si sarebbe lanciato per poi precipitare poco dopo su una parete rocciosa, a Tremosine sul Garda, in provincia di Brescia: si tratta di un uomo di 32 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Tragedia a Tremosine sul Garda, in provincia di Brescia. Poco dopo mezzogiorno è stato lanciato l'allarme per un jumper precipitato. Si sono subito attivati i soccorsi, ma purtroppo quando è stato ritrovato in una zona impervia per lui non c'è stato più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul posto.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, il jumper si sarebbe lanciato per poi precipitare poco dopo su una parete rocciosa. Si tratta di un uomo di 32 anni. Una volta allertati i soccorsi per le ricerche sono intervenuti i sanitari con l'elisoccorso, il soccorso alpino e varie forze dell'ordine. Purtroppo per lui non è stato possibile fare nulla. Si sta indagando per capire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto.

Il sindaco di Tremosine già dal 2019 avrebbe vietato i lanci in quella zona: il primo cittadino avrebbe infatti giudicato pericolosa tutta quella parte di montagna.