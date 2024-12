video suggerito

Coppia precipita con il parapendio biposto nel Bresciano: soccorsi due 32enni Una coppia di 32enni è precipitata con il parapendio biposto sul monte Pizzocolo, nel Bresciano, nel pomeriggio del 30 dicembre. I due sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un uomo e una donna di 32 anni sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 30 dicembre, in seguito a una caduta con il parapendio. La coppia si trovava su un biposto quando, per motivi che devono essere ancora chiariti, sono precipitati nella zona del sentiero delle Creste, nel territorio comunale di Toscolano Maderno (in provincia di Brescia). I due sono stati trasportati con l'elicottero all'ospedale Civile di Brescia in codice giallo, di media gravità. I carabinieri della Compagnia di Salò stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La chiamata al Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) è arrivata intorno alle 17 del 30 dicembre. Sei tecnici della Stazione di Valle Sabbia si sono mobilitati raggiungendo il punto in cui un parapendio biposto si era schiantato poco prima. La coppia, un uomo e una donna entrambi di 32 anni, erano caduti dopo un salto atterrando a 1.440 metri di quota sul monte Pizzocolo, sul versante lombardo del lago di Garda.

Insieme al Soccorso alpino, sono arrivati anche i sanitari con un'ambulanza e con l'elisoccorso dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) decollato da Brescia. Una volta prestate le prime cure, i due 32enne sono stati caricati a bordo del velivolo e trasportati in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia. Nessuno dei due avrebbe riportato conseguenze gravi nell'incidente.

Intanto, i carabinieri della Compagnia di Salò hanno effettuato i primi rilievi sul posto per capire cosa sia andato storto durante il volo. Non si conoscono ancora le cause dello schianto e verranno effettuati nelle prossime ore alcuni accertamenti sulla dinamica della caduta.