Barista cade a terra e muore: i clienti hanno cercato di salvarlo con il massaggio cardiaco Un barista di Maclodio, un paese in provincia di Brescia, è morto improvvisamente dopo essere stato colpito da un malore, tutto davanti ai tre clienti presenti nel suo locale.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in un locale di Maclodio, un paese in provincia di Brescia. Il barista è caduto a terra improvvisamente perché colpito da un malore, tutto davanti ai tre clienti presenti nel suo locale. Subito è stata attivata la macchina dei soccorsi: sono stati proprio per primi i clienti a praticargli il massaggio cardiaco e cercare di salvargli la vita. Purtroppo per il barista non c'è stato più nulla da fare.

La tragedia improvvisa all'interno del bar

Ora si cerca di capire cosa sia successo: da una prima ricostruzione nella mattinata di ieri sabato 10 settembre l'uomo, il 55enne Roberto Soldati titolare dal Davai Caffè di Maclodio, era uscito a fumare una sigaretta e una volta rientrato nel bar è caduto improvvisamente a terra. Nel locale erano presenti i clienti e una ragazza che lavorava con lui. Uno dei clienti si è immediatamente attivato per praticargli il massaggio cardiaco e cercare di salvargli la vita. Cosa che hanno poi provato a fare anche i sanitari e i medici giunti sul posto. Inutili però qualsiasi tentativi: l'uomo non si è mai più ripreso ed è stato dichiarato morto sul posto.

Chi era la vittima Roberto Soldati

Nelle prossime ore si cercherà di fare più chiarezza su quanto accaduto. Ancora da capire le ragioni di questo malore improvviso. Intanto tutta Maclodio piange Roberto Soldati. Il barista infatti era noto in paese e a Travagliato, dove era residente. Da anni gestiva il bar del paese ma sotto la sua gestione aveva anche altri due locali, uno in Franciacorta e uno a Trenzano, nella frazione di Cossirano. Come riporta Brescia Today, il compito di far luce sulla tragedia è stato affidato ai carabinieri di Trenzano.