Bambino di un anno azzannato al volto dal cane di famiglia: è in gravi condizioni Il pastore tedesco stava giocando vicino al piccolo quando, all’improvviso, lo avrebbe azzannato con violenza al volto e alla testa. Trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo, il bambino ha riportato profonde ferite (ma non sarebbe in pericolo di vita). È successo a Rozzano, hinterland di Milano.

È successo in un attimo, mentre giocavano fianco a fianco. Così il pastore tedesco di famiglia è saltato addosso a un bambino di un anno, residente a Rozzano (Milano), azzannandolo al volto e procurandogli gravi ferite. Il fatto è accaduto in zona piazza Alboreto, all'interno di un appartamento Aler.

Le condizioni del piccolo di un anno azzannato dal pastore tedesco

Per assistere il piccolo si è reso necessario l'intervento dei paramedici inviati dal 118 di Milano e dell'eliosoccorso, che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: ha riportato profonde ferite alla testa e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il cane di famiglia è stato sequestrato e condotto in canile

Secondo le primissime ricostruzioni del fatto il pastore tedesco stava giocando vicino al piccolo quando, all’improvviso, lo avrebbe attaccato e morso con violenza. Gli agenti della polizia locale di Rozzano sono immediatamente intervenuti sequestrando l'animale: ora si trova in un canile, a disposizione degli inquirenti e dei veterinari per eventuali controlli del caso.