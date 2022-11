Bambino di 11 anni viene investito da un’auto mentre gira in bicicletta nella periferia di Milano Un bambino di 11 anni stava girando in bicicletta quando è stato investito da un’auto. Chiamati i soccorsi, è stato medicato sul posto e poi portato in ospedale per altri accertamenti.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto questo pomeriggio, 15 novembre 2022, mentre stava viaggiando in bicicletta. Chiamati i soccorsi, i sanitari hanno medicato sul posto il ragazzo e lo hanno accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti.

L'incidente forse per il buio

Non è ancora chiaro cosa sia successo con precisione. L'impatto è avvenuto in via Marconi a Gorgonzola, nella città metropolitana di Milano, quasi all'angolo con via Serbelloni, intorno alle 17:40. Forse l'automobilista non ha visto l'11enne per via del buio o della pioggia.

In poco tempo sono arrivate un'automedica e un'ambulanza dei Vos di Gorgonzola, in codice rosso. Con loro anche la polizia locale per gestire la viabilità. Il ragazzo, infatti, era finito a terra.

Dai primi controlli sembrerebbe aver riportato solo ferite di lieve entità. Tuttavia, i sanitari hanno deciso di caricarlo e di accompagnarlo in ospedale dove proseguirà gli accertamenti.

Il caso di Luca Marengoni

Ormai, quando si parla di ragazzi investiti mentre sono in bicicletta non si può non ripensare a Luca Marengoni, il 14enne che lo scorso 8 novembre è stato travolto e ucciso da un tram in centro a Milano mentre andava a scuola.

In suo ricordo, il 17 novembre sarà lutto cittadino in tutto il capoluogo lombardo. Le bandiere saranno a mezz'asta mentre nella chiesa dei Santi Nereo e Achilleo, a Città Studi, si celebreranno i suoi funerali. Alla funzione sarà presente anche il sindaco Beppe Sala.

Inoltre, dato che Marengoni voleva iscriversi all'associazione ambientalista Legambiente, questa ha iniziato una raccolta fondi che verranno destinati alla messa a dimora di alcuni alberi in città.